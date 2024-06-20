Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомыми при помощи утюга в 1999 году

В Мурманской области осудят мужчину за совершенное в 1999 году убийство

В Мурманской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который в 1999 году вместе с пособником расправился со знакомыми при помощи утюга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Его дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Раскрыть преступление удалось благодаря применению новейших криминалистических разработок.

По версии следствия, в январе 1999 года фигурант выпивал в квартире вместе с двумя знакомыми. В какой-то момент он решил с ними расправиться из опасений, что собутыльники могут сообщить в полицию о ранее совершенной им краже. Для реализации этого плана обвиняемый пригласил в квартиру второго соучастника. Далее они оба напали на потерпевших и нанесли им при помощи электрического утюга несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Свердловской области следователи предъявили обвинение двоим мужчинам, которые расправились с местной жительницей более 20 лет назад.