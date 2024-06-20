Россиянин установил на дачном участке капкан и попал под суд

В Архангельской области суд взыскал с мужчины деньги за гибель кошки

Приморский районный суд Архангельской области взыскал 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с местного жителя, установившего на своем дачном участке капкан, в который попала кошка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пытался оспорить это решение, но суд оставил его жалобу без удовлетворения.

По версии следствия, кошка по кличке Боня 20 июля 2022 года не вернулась домой. Хозяин нашел ее в капкане на участке соседа. Ветеринары попытались ее спасти, однако лечение не помогло, поэтому домашнего любимца усыпили.

Ранее в Алтайском крае полиция задержала мужчину и школьника, выстреливших в кошку с котятами и снявших это на видео.