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17:44, 20 июня 2024Ценности

Россиянкам назвали самые модные детали для образа на выпускной

SOKOLOV: сочетание моносерег с несколькими браслетами актуально для выпускного

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина назвала самые модные детали для образа на выпускной. Комментарий на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка рекомендовала россиянкам носить моносерьги или серьги с одним или несколькими браслетами. «Многослойные браслеты также сейчас хорошо сочетать с большим количеством различных каф и шейными украшениями. Еще одна модная комбинация — шейное украшение с кольцами», — заявила она.

Кроме того, по словам Ракутиной, сейчас в моде крупные прозрачные и полупрозрачные кристаллы, а также полудрагоценные камни нежных оттенков — например, голубых или розовых. Сейчас на пике актуальности также глянцевые украшения макси-формата.

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«Это могут быть серьги, браслеты-бэнглы или крупные цепи. Они должны быть достаточно простой геометрической формы, возможно, немного выпуклой, для того, чтобы игра металла была еще более яркой», — привела пример Ракутина.

Кроме того, выпускницам стоит присмотреться к классике, считает собеседница издания. К наиболее актуальным классическим вариантам она отнесла жемчуг, перламутр, цветочные мотивы, а также голубые и розовые тона. По ее мнению, такой романтический стиль всегда будет востребован в нарядах на выпускной.

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      Карина Черных
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