Российские силы отразили атаку Украины на Мариуполь

Оперативные службы ДНР: ВС РФ отразили ракетную атакую Украины на Мариуполь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку войск Украины на Мариуполь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») предприняли попытку удара по Мариуполю. Атака отбита», — сказал собеседник агентства. В оперативных службах ДНР отметили, что с украинских позиций было выпущено несколько ракет в направлении Мариуполя.

Ранее бразильский журналист Лукас Лейрос рассказал, что город быстро развивается после вхождения в состав России. По его словам, Мариуполь практически полностью отстроен. Также он отметил, что в городе появилось много новых рабочих мест, благодаря чему развивается экономика.

