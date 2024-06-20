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17:35, 20 июня 2024Экономика

Российскому бизнесу пообещали налоговую систему без шатаний

Спикер ГД Володин: налоговая система будет стабильна и без шатаний

Фото: Пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Налоговая система в России будет стабильна и без шатаний. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

Володин отметил, что в стране впервые вводится прогрессивная шкала налогообложения, и власти хотят заверить бизнес, что новая налоговая система будет стабильной. «Шатаний никаких не должно быть, нам важно сделать, чтобы страна была сильной, развивающейся, а люди жили счастливо, благосостояние их росло», — сказал он.

Спикер Госдумы пообещал, что парламентарии будут решать эту задачу, принимая необходимые законы от имени россиян. Одним из них является законопроект, закрепляющий принципы справедливого налогообложения.

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Володин рассказал, что депутаты единогласно проголосовали за документ, согласно которому их доход будет облагаться налогом по ставке 18 процентов. При этом такие налоги будут платить те, кто только получает зарплату в Госдуме. «А тот, кто получает дополнительный доход, будет платить в казну больше», — добавил он.

20 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении прогрессивной шкалы налогов налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов. Документ предусматривает, что НДФЛ сохранится на уровне 13 процентов для граждан с годовым доходом менее 2,4 миллиона рублей.

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