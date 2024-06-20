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14:08, 20 июня 2024Россия

Сосед рассказал о замученной до смерти знакомыми российской школьнице

Сосед назвал замученную до смерти в Новосибирской области школьницу светлой

Фото: СКР по НСО

Сосед школьницы, которую до смерти замучили в Новосибирской области знакомые ее матери, рассказал о девочке. О ребенке он высказался в разговоре с KP.RU.

«А Алинка (имя девочки изменено — прим. «Ленты.ру») — она такая шебутная, шустрая, как только увидит меня на улице, кричит: "Привет, дядя Вова". Такая светлая девочка», — рассказал мужчина.

По его словам, супруги, которые замучила девочку, приехали к ее матери в коттедж за несколько месяцев до случившегося. Они объяснили ситуацию тем, что в их городской квартире делают ремонт, из-за чего им негде жить.

Сосед заявил, что гости ему сразу не понравились — они ходили в странных балахонах, а у их дочки, которая также жила в коттедже, была закрытая одежда. Больше странностей за ними никаких замечено не было, добавил мужчина. Он также не слышал никаких криков и других подозрительных вещей в последние дни.

О случившемся в Новосибирской области стало известно в четверг, 20 июня. Мать детей на три дня уехала в командировку и оставила троих детей, один из которых не выжил, под присмотром знакомых. Сначала предполагалось, что девочка могла отравиться конфетами, на которые у нее была аллергия. Затем выяснилось, что семейная пара истязала несовершеннолетнюю и лишала ее еды. В один из дней школьница потеряла сознание.

Супругов задержали. Впоследствии стало известно, что знакомые матери могли замучить девочку до смерти, так как спасали ее от некоего дьявола. Ребенка, предварительно, могли морить голодом, поить только молоком и бить крапивой, чтобы вывести из него бесов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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