Стало известно о наступлении ВС России на купянском направлении

ВС России перешли в наступление на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России перешли в наступление на купянском направлении. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Бои идут в районе Стельмаховки и Терн», — приводятся в публикации слова неназванного источника.

Отмечается, что наступление также продолжается в районе населенного пункта Песчаное.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины в Волчанске. По его словам, украинской армии не хватает техники и солдат для прорыва российской обороны.