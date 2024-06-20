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15:16, 20 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о наступлении ВС России на купянском направлении

ВС России перешли в наступление на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России перешли в наступление на купянском направлении. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Бои идут в районе Стельмаховки и Терн», — приводятся в публикации слова неназванного источника.

Отмечается, что наступление также продолжается в районе населенного пункта Песчаное.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины в Волчанске. По его словам, украинской армии не хватает техники и солдат для прорыва российской обороны.

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      Глеб Палехов
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