Столтенберг заявил, что уверен в завершении полномочий генсека НАТО к октябрю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в завершении своих полномочий на посту главы альянса к октябрю текущего года. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

«Это была привилегия — быть генсеком НАТО, особенно в эти сложные времена. Но все должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю. Марк Рютте очень хороший кандидат», — подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг занимает должность генсека альянса с 2014 года. Свой пост он должен был покинуть еще в октябре 2022 года, но в марте этого же года лидеры стран НАТО приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Позже мандат продлили еще на год. Таким образом полномочия Столтенберга на посту генсека истекают 1 октября 2024 года.

Ранее стало известно, что премьер Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО в связи с тем, что его единственный соперник вскоре снимет свою кандидатуру. Для назначения на пост главы блока необходимо согласие всех 32 членов альянса. Рютте удалось заручиться их поддержкой.

В свою очередь, в МИД ранее рассказали, что после того как Столтенберг уступит свой пост Рютте, внутри альянса ничего глобально не изменится, поскольку его функция заключается лишь в распространении повестки, которую диктует США.