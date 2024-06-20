Свыше сотни россиян застряли в аэропорту Турции на 12 часов

Свыше сотни туристов из Екатеринбурга застряли в аэропорту Даламана

Свыше сотни россиян застряли в аэропорту Турции по меньшей мере на 12 часов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе российской авиакомпании из Екатеринбурга в Анталью в среду, 19 июня. Из-за запрета на посадку и нехватки топлива самолет сел в Даламане.

По словам туристов, с 10 утра их держат в авиагавани и не выпускают из зала ожидания. При этом пассажирам не предоставляли гостиницы. «За 12 часов их кормили только бутербродами и выдали бутылку воды, при этом среди ожидающих много детей», — говорится в сообщении.

Большинства отдыхающих самостоятельно покинули воздушную гавань и не стали дожидаться трансфера в место назначения.

Ранее сообщалось, что иностранцы массово устремились в Москву. По данным пресс-службы столичного комитета по туризму, за первый квартал 2024 года город посетили сотни тысяч гостей из-за рубежа.