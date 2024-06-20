В России снизились цены на один популярный летом товар

«Авито»: продажи кондиционеров в РФ выросли в два раза, при этом цены снизились

Продажи кондиционер и вентилятор в России выросли в два раза, при этом цены на них снизились, выяснили аналитики платформы «Авито». Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики отметили, что июнь выдался жарким во многих регионах России. В связи с этим активно растут продажи устройств для поддержания оптимального климата дома. Специалисты платформы проанализировали продажи на второй неделе июня и сравнили их с прошлогодними данными аналогичного периода. Оказалось, что кондиционеры и вентиляторы покупали в два раза чаще. Также выросли продажи очистителей воздуха.

На второй неделе июня 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи уже выросли на 70 процентов аналитики «Авито»

По результатам исследования стало понятно, что из климатической техники россияне в основном покупают кондиционеры — их доля продаж в категории составила 69 процентов. А вот цена за последнюю неделю на них снизилась на три процента. Как правило, россияне выбирают именно новые устройства. Средняя цена такого — 15 тысяч рублей. Кондиционеры в ресейле сейчас в среднем продаются за 12 тысяч рублей.

На втором месте по доле продаж в этой категории — вентиляторы. На них приходится 20 процентов. Цены вентиляторов за последнюю неделю упала на 12 процентов. Россияне также чаще покупают новые устройства, их средняя цена — три тысячи рублей. Бывшие в использовании вентиляторы в среднем стоят две тысячи рублей.

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