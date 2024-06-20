Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:00, 20 июня 2024Россия

В России снизились цены на один популярный летом товар

«Авито»: продажи кондиционеров в РФ выросли в два раза, при этом цены снизились

Продажи кондиционер и вентилятор в России выросли в два раза, при этом цены на них снизились, выяснили аналитики платформы «Авито». Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики отметили, что июнь выдался жарким во многих регионах России. В связи с этим активно растут продажи устройств для поддержания оптимального климата дома. Специалисты платформы проанализировали продажи на второй неделе июня и сравнили их с прошлогодними данными аналогичного периода. Оказалось, что кондиционеры и вентиляторы покупали в два раза чаще. Также выросли продажи очистителей воздуха.

На второй неделе июня 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи уже выросли на 70 процентов

аналитики «Авито»

По результатам исследования стало понятно, что из климатической техники россияне в основном покупают кондиционеры — их доля продаж в категории составила 69 процентов. А вот цена за последнюю неделю на них снизилась на три процента. Как правило, россияне выбирают именно новые устройства. Средняя цена такого — 15 тысяч рублей. Кондиционеры в ресейле сейчас в среднем продаются за 12 тысяч рублей.

На втором месте по доле продаж в этой категории — вентиляторы. На них приходится 20 процентов. Цены вентиляторов за последнюю неделю упала на 12 процентов. Россияне также чаще покупают новые устройства, их средняя цена — три тысячи рублей. Бывшие в использовании вентиляторы в среднем стоят две тысячи рублей.

Материалы по теме:
Какой должна быть влажность воздуха в квартире? Как ее измерить, повысить или понизить до нормы
Какой должна быть влажность воздуха в квартире?Как ее измерить, повысить или понизить до нормы
20 февраля 2024
Как ухаживать за орхидеей в домашних условиях? Выбор горшка, полив, подкормка
Как ухаживать за орхидеей в домашних условиях?Выбор горшка, полив, подкормка
27 апреля 2024

Ранее основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев сообщил, как спастись от духоты и зноя без кондиционера и вентилятора. Он отметил, что, занавесив окна плотными шторами в летнюю жару, можно предотвратить появление парникового эффекта в квартире.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      В российском вузе прошли обыски из-за покупки экзаменов, задержаны студенты и преподаватели. Дело разрабатывали два года

      В России снизились цены на один популярный летом товар

      Девушка забеременела и получила неожиданное требование от свекрови

      В России начнут собирать данные о незнании мигрантами русского языка

      Экономист назвал предел снижения курса юаня

      Раскрыто содержание договора России и Северной Кореи о стратегическом партнерстве

      Блогер описал поездку в США фразой «ничем не отличается от России»

      В МИД оценили усиление военного сотрудничества Парижа и Еревана

      Модель рассказала о просто так отдающих ей деньги мужчинах

      В России рассказали о сбивающих ATACMS комплексах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше