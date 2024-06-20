Туристы пошли под суд за фразу «что они там прячут» в адрес мусульманок

Daily Mail: в Италии туристы пошли под суд за оскорбление мусульманок в буркини

На одном из курортов Италии туристы пошли под суд за оскорбления в адрес мусульманок в буркини. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на курорте Манджиа Торре-дель-Бароне в Шакке 11 июня. Две мусульманки из Лондона, наткнулись на других отдыхающих курорта. Последние громко заявили им, что купаться в бассейне в одежде негигиенично.

«Кто знает, что они там прячут», — такой фразой прокомментировал один из туристов внешний вид британок. Другой гость вмешался и защитил женщин, а вскоре после инцидента они подали в суд заявление против обидчиков. Ведется расследование.

Ранее турист из Великобритании обнажился посреди города на Пхукете и нарвался на полицию. Британец решил позагорать нагишом, а в качестве импровизированного коврика он использовал пластиковую вывеску.

