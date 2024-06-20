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17:47, 20 июня 2024Моя страна

У россиян появится возможность увидеть личные вещи и редкие фотографии Льва Толстого

В Костромской области открылась выставка личных вещей писателя Льва Толстого

Фото: ТАСС

У россиян появится возможность увидеть личные вещи и редкие фотографии русского писателя Льва Толстого. Об этом сообщает ТАСС.

В музее-заповеднике «Щелыково» в Костромской области на территории усадьбы Александра Островского открыли выставку о жизни и творчестве писателя. По словам директора комплекса Анны Родионовой, в экспозиции представлены 43 экспоната. Среди них книги, кофейный сервиз, ноты, набор инструментов для пошива и ремонта обуви, которым пользовался писатель.

«Основным экспонатом стала книга Толстого "Исповедь", изданная в Санкт-Петербурге редакцией журнала "Всемирный вестник" в 1906 году», — рассказала она.

Уточняется, что все экспонаты предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Ранее сообщалось, что в России открылся Музей уходящей эпохи, где представлены предметы, связанные с советским временем. Своеобразный культурный центр в подвале жилого дома создал первый заместитель председателя краевого Совета ветеранов Владимир Чикильдик.

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      Мария Винар
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