У россиян появится возможность увидеть личные вещи и редкие фотографии Льва Толстого

В Костромской области открылась выставка личных вещей писателя Льва Толстого

У россиян появится возможность увидеть личные вещи и редкие фотографии русского писателя Льва Толстого. Об этом сообщает ТАСС.

В музее-заповеднике «Щелыково» в Костромской области на территории усадьбы Александра Островского открыли выставку о жизни и творчестве писателя. По словам директора комплекса Анны Родионовой, в экспозиции представлены 43 экспоната. Среди них книги, кофейный сервиз, ноты, набор инструментов для пошива и ремонта обуви, которым пользовался писатель.

«Основным экспонатом стала книга Толстого "Исповедь", изданная в Санкт-Петербурге редакцией журнала "Всемирный вестник" в 1906 году», — рассказала она.

Уточняется, что все экспонаты предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

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