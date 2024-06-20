Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:54, 20 июня 2024Бывший СССР

Украина и Еврокомиссия продлили одно соглашение

Шмыгаль: Украина и Еврокомиссия продлили на год действие транспортного безвиза
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Yves Herman / Reuters

Украина и Еврокомиссия продлили на год действие транспортного безвиза с автоматическим его продлением до 2025 года. Соглашение позволяет совершать грузовые автоперевозки без специального разрешения, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что за полтора года действия соглашения Украина экспортировала на территорию Евросоюза на 48 процентов больше товаров, чем за аналогичный период до его подписания, а импорт вырос на 44 процента.

«Благодарны европейским партнерам за поддержку и солидарность. Делаем еще один важный шаг к интеграции в экономическое пространство единой Европы как предпосылки членства в ЕС», — написал Шмыгаль.

В начале июня польские фермеры перекрыли движение грузовых автомобилей на КПП «Рава-Русская» на границе с Украиной. Как сообщила Госпогранслужба, протестующие полностью перекрыли выезд из Украины для грузовиков. На въезд на территорию Украины пропускают 12 грузовых автомобилей с обычными грузами в течение 12 часов, а также четыре фуры с гуманитарной помощью в час.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин погиб во время урагана в Москве

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Раскрыт доход Дома моды Зайцева под руководством его сына

      Стало известно о наступлении ВС России на купянском направлении

      Российские акции упали до минимума с начала года

      Кремль анонсировал мероприятие с участием Путина

      В Кремле высказались о контактах с Западом по мирным предложениям Путина по Украине

      Появились новые детали в расследовании смерти звезды «Друзей»

      Раскрыт объем вывоза российского сжиженного газа через европейские порты

      Центробанк предупредил о возможном резком повышении ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше