Украина и Еврокомиссия продлили одно соглашение

Шмыгаль: Украина и Еврокомиссия продлили на год действие транспортного безвиза

Украина и Еврокомиссия продлили на год действие транспортного безвиза с автоматическим его продлением до 2025 года. Соглашение позволяет совершать грузовые автоперевозки без специального разрешения, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что за полтора года действия соглашения Украина экспортировала на территорию Евросоюза на 48 процентов больше товаров, чем за аналогичный период до его подписания, а импорт вырос на 44 процента.

«Благодарны европейским партнерам за поддержку и солидарность. Делаем еще один важный шаг к интеграции в экономическое пространство единой Европы как предпосылки членства в ЕС», — написал Шмыгаль.

В начале июня польские фермеры перекрыли движение грузовых автомобилей на КПП «Рава-Русская» на границе с Украиной. Как сообщила Госпогранслужба, протестующие полностью перекрыли выезд из Украины для грузовиков. На въезд на территорию Украины пропускают 12 грузовых автомобилей с обычными грузами в течение 12 часов, а также четыре фуры с гуманитарной помощью в час.