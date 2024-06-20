В Германии отвергли отправку контингента НАТО на Украину

Немецкий генерал Вад: НАТО не станет вводить контингент на Украину

Страны НАТО не станут вводить военный контингент на территорию Украины. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche выступил экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, отставной немецкий генерал и Эрих Вад.

По его словам, члены Североатлантического альянса ограничатся отправкой военных инструкторов. «Возможно, дело до этого дойдет, но точно не более того», — допустил Вад, предположив, что для прямой конфронтации с Россией у Европы недостаточно сил.

Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что отправка французских войск на Украину станет большой ошибкой и приведет к трагедии.

