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00:57, 20 июня 2024Россия

Военкор объяснил беспокойство Запада из-за альянса России и Северной Кореи

Сладков: Запад вздрогнул от возможного альянса РФ и КНДР по военным технологиям

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Возможный альянс России и Северной Кореи в сфере военных технологий заставляет Запад содрогнуться, поскольку в этом случае произойдет соединение российского качества с корейскими масштабами выпуска. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

«Вполне можно соединить национальные технологии и развернуть производство боеприпасов в тоннелях под лесистыми сопками КНДР. Но придется бороться не только за корейское количество боеприпасов, но и за российское качество», — подчеркнул военкор.

По его мнению, РФ должна передать КНДР опыт контроля качества порохов и боеприпасов, поскольку корейские снаряды далеки от совершенства.

«Все наладим, все сделаем. Самое главное, у наших корейских братьев все уже есть. И Запад вздрогнул от нашего альянса», — подытожил Сладков.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что договор России и КНДР аннулирует пакет международных ограничений, введенных в отношении Северной Кореи. Он отметил, что молчание ООН по этому поводу выглядит «оглушительно громко». По мнению политика, теперь правил «практически больше нет».

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