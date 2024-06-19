На Украине отреагировали на договор России и КНДР

Подоляк: договор России и КНДР аннулирует международные ограничения

Договор России и КНДР аннулирует пакет международных ограничений, введенных в отношении Северной Кореи. Такое мнение выразил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Подписание “стратегического военного партнерства” между РФ и КНДР является односторонним и в высшей степени наглым актом аннулирования всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР», — написал Подоляк.

Он отметил, что молчание Организации Объединенных Наций по этому поводу выглядит «оглушительно громко». По мнению политика, теперь правил «практически больше нет».

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.