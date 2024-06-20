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13:25, 20 июня 2024Экономика

В России предложили купить рыбокоптильный завод по цене квартиры

Под Челябинском выставили на продажу рыбокоптильный завод за 9,9 млн рублей

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Под Челябинском в Сосновском районе выставили на продажу рыбокоптильный завод по цене трехкомнатной квартиры в Челябинске. Об этом стало известно URA.RU.

По словам продавца, площадь первого этажа с цехами составляет 260 квадратных метров. В цехе копчения есть коптильные камepы на две тонны рыбы, три холодильные камеры на пять тонн, посолочный и фасовочный цеха. На территории завода также располагается парковка в 15 соток.

Приобрести завод можно за 9,99 миллиона рублей.

Ранее в Подмосковье выставили на продажу вокзал, построенный в честь советского лидера Владимира Ленина. Памятник сталинского ампира расположен в городском округе Домодедово, его стоимость составляет 550 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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