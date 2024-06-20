В России предложили создать аналог «Пушкинской карты» для бойцов СВО

«Известия»: в России предложили создать аналог «Пушкинской карты» для бойцов СВО

В России предложили создать аналог «Пушкинской карты» для бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей — проект, предусматривающий возможность бесплатного посещения учреждений культуры. Об этом пишут «Известия».

Как выяснило издание, к 1 июля должны проработать его концепцию, следует из письма Минкультуры. Вопросы технической реализации намерены решить к 1 октября 2024 года.

Предполагается, что на первых этапах в программе будут фигурировать только федеральные учреждения культуры.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что Минобороны стало внимательнее к проблемам участников спецоперации.

В мае новым министром обороны России назначили бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. После этого в военном ведомстве началась череда отставок заместителей министра.