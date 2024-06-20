В России приезжий «поставил на счетчик» сестру бойца СВО

В Иваново приезжий вымогал деньги у сестры бойца СВО и угрожал ей диаспорой

В Иваново приезжий «поставил на счетчик» сестру участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По словам родственницы военнослужащего, мужчина также пообещал позвать на помощь дагестанскую диаспору. В опубликованной записи разговора фигурирует некий мопед — вероятно, он и стал причиной конфликта.

Когда общественники вызвали полицию, мужчина исполнил свою угрозу — к приезду правоохранителей его сопровождала группа поддержки. В итоге он извинился перед сестрой бойца.

Ранее в Подмосковье мигранты захватили квартиру другого участника спецоперации. После того как боец не вернулся из зоны боевых действий, его сожительница поселилась в квартире в городе Дмитрове. Каких-либо прав на недвижимость она не имеет, отмечает канал. Освободить жилплощадь женщина согласилась только после разговора с общественниками.