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12:03, 20 июня 2024Россия

В России приезжий «поставил на счетчик» сестру бойца СВО

В Иваново приезжий вымогал деньги у сестры бойца СВО и угрожал ей диаспорой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Иваново приезжий «поставил на счетчик» сестру участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По словам родственницы военнослужащего, мужчина также пообещал позвать на помощь дагестанскую диаспору. В опубликованной записи разговора фигурирует некий мопед — вероятно, он и стал причиной конфликта.

Когда общественники вызвали полицию, мужчина исполнил свою угрозу — к приезду правоохранителей его сопровождала группа поддержки. В итоге он извинился перед сестрой бойца.

Ранее в Подмосковье мигранты захватили квартиру другого участника спецоперации. После того как боец не вернулся из зоны боевых действий, его сожительница поселилась в квартире в городе Дмитрове. Каких-либо прав на недвижимость она не имеет, отмечает канал. Освободить жилплощадь женщина согласилась только после разговора с общественниками.

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      Алан Босиков
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