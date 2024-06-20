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15:49, 20 июня 2024Экономика

В России произошли массовые сбои в приложениях банков и мессенджерах

Downdetector: в работе приложений банков и мессенджере Telegram произошли сбои

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В работе приложений и сайтов банка ВТБ, СБП (Система быстрых платежей), а также в мессенджерах Telegram и «Вконтакте» произошли массовые сбои при попытках подключения на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Downdetector.

Уточняется, что сайты Telegram и «Вконтакте» у ряда пользователей либо не открываются вовсе, либо загружаются, но медленно. На эти проблемы, в частности, указали 753 и 255 пользователей соответственно.

Еще 2,2 тысячи жалоб из России поступили в связи с неудачными попытками входа на сайт банка ВТБ. В свою очередь, на плохую работу сайта Альфа-банка указали 436 пользователей. Кроме того, у 229 пользователей возникли трудности при попытке воспользоваться СБП.

Большая часть вышеуказанных жалоб поступила из Москвы и Московской области. Ряд сообщений о возникших проблемах с пользованием сайтами банков и мессенджерами отправили пользователи из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара.

Сбои в работе мессенджера Telegram на территории России возникают не первый раз. До этого масштабные проблемы фиксировались аналитиками Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) 8 июня. Тогда эксперты сообщили о проблемах при отправке сообщений. Кроме того, у ряда пользователей возникли трудности при попытках обновить информация в каналах как в мобильной, так и веб-версии.

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