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20:14, 20 июня 2024Экономика

В Сбере раскрыли ожидаемую прибыль от использования ИИ

Ведяхин: прибыль от ИИ за текущий год достигнет 400-450 млрд рублей

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ожидаемую прибыль от использования искусственного интеллекта (ИИ) раскрыл «Коммерсанту» заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Экономический обозреватель Константин Максимов поинтересовался, какую прибыль от использования искусственного интеллекта банк планирует получить в 2024 году. По словам Ведяхина, от ИИ ожидается прибыль в размере 400-450 миллиардов рублей за текущий год. Он также отметил, что, проходя экватор года, прогноз остается стабильным.

«Мы внимательно смотрим, какой экономический эффект дает внедрение нашей нейросети GigaChat. Собственно говоря, это генеративный искусственный интеллект, очень важная и яркая тема. (...) Мы думаем, что в этом году получим впервые достаточно ощутимый эффект от внедрения нашей нейросети. Мы говорим сейчас про бизнес Сбера, и он составит примерно 10 миллиардов рублей», — сказал зампреда, добавив, что это хорошая цифра, которая показывает, как GigaChat реально помогает решать вопросы клиентам банка.

Ведяхин также напомнил, что за 2023 год компания получила 350 миллиардов рублей чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что ИИ в России собрались применять при выдаче кредитов. Сбер намерен применять ИИ при кредитовании крупного, среднего и малого бизнеса и рассмотрении ипотечных заявок.

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      Александра Д Борисова
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