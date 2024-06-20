Экс-разведчик США Риттер: ВСУ получили приказ о контрнаступлении под Харьковом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский получил приказ о начале контрнаступления в Харьковской области. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Сырскому недавно приказали в течение 45 дней начать решительную контратаку под Харьковом. Это именно то, чего русские и ждут», — сказал экс-разведчик.

Ситуация под Харьковом повторит события в Запорожской области летом 2023 года, когда ВСУ потеряли много людей, подчеркнул Риттер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Российской армии нет цели подходить к Харькову. По его словам, Украина будет подавать попытки контрнаступления на этом направлении как стратегическое наступление.