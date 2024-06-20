В центре Петербурга из-под земли забил фонтан высотой с семиэтажный дом

В Большом Казачьем переулке Петербурга из земли забил фонтан высотой с дом

В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой с семиэтажный дом. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в четверг, 20 июня, в центре города — в Большом Казачьем переулке. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, видно бьющую мощным потоком струю воды, которая заливает кусты, фасад, проезжую часть, а также припаркованные неподалеку автомобили. Устраняют ли коммунальную аварию в данный момент или нет, в публикации не уточняется.

Аналогичный инцидент накануне произошел на северо-востоке Петербурга возле дома, расположенного по адресу: Индустриальный проспект, 28. Высота мощного потока воды температурой 40 градусов тогда достигала 12 этажей.

