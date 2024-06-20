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20:11, 20 июня 2024Ценности

Вьетнамцы показали созданный тенью от берез и коня портрет Путина

В Ханое показали созданный тенью от берез и коня портрет президента Путина

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

На сцене Большого оперного театра в Ханое, Вьетнам, показали портрет президента России Владимира Путина, созданный тенью от берез и коня. Об этом пишет РИА Новости.

Так, создатели представили скульптуры берез и коня, вставшего на дыбы, сквозь которые проецировался свет на темное полотно. Вначале зрители увидели изображение Путина в молодости, а после вращения статуй на полотне возник его портрет в должности президента России.

Отмечается, что, по задумке авторов, береза олицетворяет русскую культуру, а конь является символом силы и стойкости.

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При этом диктор отметил, что картина показывает молодого человека, который горит желанием видеть Россию сильной. Второе изображение, в свою очередь, описали как портрет человека, который посвятил свою жизнь строительству сильной, суверенной России.

Ранее появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну сервиза. На размещенном кадре были представлены две коробки с несколькими чайными наборами, состоящими из блюдец и кружек.

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      Екатерина Ештокина
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