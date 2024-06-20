Врач назвал способы снизить риск развития рака груди

Онколог Асташов рекомендовал заниматься спортом, чтобы снизить риск рака груди

Для того чтобы снизить риск развития рака груди, нужно заниматься спортом, правильно питаться и отказаться от вредных привычек, рассказал онколог Владимир Асташов. Способы он назвал NEWS.ru.

Первым делом доктор рекомендовал минимизировать в рационе количество копченостей, шашлыков, фастфуда и жирной пищи. Он призвал есть больше морепродуктов, фруктов и овощей, чтобы контролировать вес. Также, по его словам, организму необходимы витамины, особенно D и С.

Очень полезна физкультура: плавание, катание на велосипеде, волейбол. Эти занятия укрепляют мышцы груди и улучшают микроциркуляцию крови, что благоприятно воздействует на грудь. Также стоит гулять каждый день на свежем воздухе

Владимир Асташов онколог

Помимо этого, доктор рекомендовал соблюдать меры предосторожности во время загара: нельзя находиться под солнцем в часы его максимальной активности (с 11:00 до 15:00) и загорать топлес. Блондинам и рыжеволосым людям врач рекомендовал отказаться от загара.

Кроме того, Асташов призвал женщин не носить бюстгальтеры с косточками, так как они могут сдавливать и травмировать грудь.

Ранее онколог, хирург Бадма Башанкаев назвал продукт, увеличивающий вероятность развития рака толстой кишки. Им оказалось красное мясо.

