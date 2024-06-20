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15:24, 20 июня 2024Забота о себе

Врач назвал способы снизить риск развития рака груди

Онколог Асташов рекомендовал заниматься спортом, чтобы снизить риск рака груди

Фото: breast cancer / Shutterstock / Fotodom

Для того чтобы снизить риск развития рака груди, нужно заниматься спортом, правильно питаться и отказаться от вредных привычек, рассказал онколог Владимир Асташов. Способы он назвал NEWS.ru.

Первым делом доктор рекомендовал минимизировать в рационе количество копченостей, шашлыков, фастфуда и жирной пищи. Он призвал есть больше морепродуктов, фруктов и овощей, чтобы контролировать вес. Также, по его словам, организму необходимы витамины, особенно D и С.

Очень полезна физкультура: плавание, катание на велосипеде, волейбол. Эти занятия укрепляют мышцы груди и улучшают микроциркуляцию крови, что благоприятно воздействует на грудь. Также стоит гулять каждый день на свежем воздухе

Владимир Асташовонколог

Помимо этого, доктор рекомендовал соблюдать меры предосторожности во время загара: нельзя находиться под солнцем в часы его максимальной активности (с 11:00 до 15:00) и загорать топлес. Блондинам и рыжеволосым людям врач рекомендовал отказаться от загара.

Кроме того, Асташов призвал женщин не носить бюстгальтеры с косточками, так как они могут сдавливать и травмировать грудь.

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      Алиса Дмитриева
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