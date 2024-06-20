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20:31, 20 июня 2024Мир

Захарова уличила страны НАТО в оболванивании граждан и растрате налогов на эскалацию

Захарова: страны НАТО оболванивают граждан и тратят налоги на эскалацию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Страны НАТО обманывают своих граждан, пугая их Россией, и тратят деньги налогоплательщиков на эскалацию обстановки в Европе. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Страны — члены НАТО продолжают оболванивать своих же граждан, чьи налоги идут на эскалацию военной обстановки в Европе и за ее пределами», — сказала она.

По словам дипломата, американцев и европейцев приходится запугивать угрозой со стороны России и Китая, «чтобы вытащить из их кошельков крупные суммы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине.

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      Глеб Бажуткин
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