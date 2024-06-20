Жена российского миллиардера появилась на публике в прозрачном платье

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица поделилась серией фото, на которых она предстала в прозрачном платье черного цвета, оформленном кружевами, длинной юбкой с высоким разрезом и вырезами на талии. На размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от бюстгальтера.

Также знаменитость надела остроносые туфли в тон наряда, а в качестве украшений выбрала массивные серебряные серьги в виде спирали. Визажисты сделали ей нюдовый макияж, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили в аккуратную прическу.

В марте Елена Перминова показала целлюлит на фото и раскрыла правду о пластике. По ее словам, она никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам на лице.