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11:43, 20 июня 2024Культура

Звезда «Глухаря» объяснил свой уход из Театра сатиры

Актер Аверин заявил, что его переход в «Ленком» не связан со сменой руководства

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Заслуженный артист России, звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин заявил, что его переход из Театра сатиры в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» не связан со сменой руководства. Слова актера опубликованы на странице культурного учреждения во «ВКонтакте».

Артист подчеркнул, что получил приглашение от директора «Ленкома» Марка Варшавера еще три года назад. Он также отметил, что все это время работал в обоих театрах. «В Театре сатиры при [бывшем художественном руководителе Сергее] Газарове мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе [нового художественного руководителя] Евгения Владимировича Герасимова в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра "Ленком" были завершены», — объяснил Аверин.

Актер подчеркнул, что уже давно знает Герасимова и уважает его. «Я рад, что Театр сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора», — заключил артист.

Ранее звезда «Глухаря» заявил об уходе из Театра сатиры. «Готовлюсь к переходу из Театра сатиры в "Ленком" в новом сезоне — по приглашению Марка Борисовича Варшавера. Для меня честь играть на легендарной сцене "Ленкома" в этой прославленной труппе», — поделился Аверин.

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