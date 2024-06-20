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08:04, 21 июня 2024Спорт

Звезда сборной Великобритании споткнулась в своем саду и пропустит Олимпиаду

Британская велогонщица Арчибальд упала в саду, получила травму и пропустит ОИ

Фото: Thibault Camus / AP

Британская велогонщица Кэти Арчибальд упала в своем саду, получила травму и пропустит Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает Daily Mirror.

Арчибальд рассказала, что споткнулась о ступеньку и неудачно упала. В результате падения звезда сборной Великобритании получила перелом большой и малой берцовых костей, а также порвала две связки. Велогонщицу уже прооперировали.

«Тысяча благодарностей невероятным врачам, медсестрам, рентгенологам, носильщикам, физиотерапевтам, хирургам и многим другим. Тысяча извинений за то, что за этим последовало, ведь, как мне сказали, в олимпийскую сборную я не попаду», — отметила Арчибальд.

30-летняя спортсменка — двукратная олимпийская чемпионка. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она выиграла золото в командной гонке преследования, а в 2021-м в Токио стала первой в гонках на выносливость. Кроме того, она является пятикратной чемпионкой мира и 20-кратной чемпионкой Европы.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Андрей Стрельцов
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