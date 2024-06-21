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18:06, 21 июня 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

Дрон Вооруженных сил Украины сбит над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был запеленгован дежурными средствами противовоздушной обороны около 17:00 мск и уничтожен при попытке атаковать объект на российской территории.

За четыре минуты до оборонного ведомства об обстреле Белгородской области сообщило руководство региона. Под ударом оказалось село Почаево Грайворонского городского округа.

Ранее 21 июня мирный житель Белгородской области пострадал при атаке со стороны Украины. Медики оказали ему необходимую помощь.

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      Алан Босиков
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