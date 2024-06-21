Бывший российский полицейский швырнул в детей палку из-за песни

Mash: на Урале экс-полицейский швырнул палку в детей, не включивших ему песню

В Каменске-Уральском Свердловской области бывший полицейский швырнул палку в детей, потому что они не включили ему песню. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, ребята слушали во дворе музыку, и к ним пристал экс-сотрудник МВД. Он ругался матом и требовал выключить треки, угрожая бывшей должностью. Затем он успокоился и попросил поставить песню «Пять минут» Людмилы Гурченко, однако дети отказались. Тогда мужчина схватил палку и бросил в школьников. Палка попала одному из них в голову.

Мать пострадавшего увидела произошедшее из окна и вызвала Росгвардию. Сейчас раненый в больнице: у него рассечен нос и диагностировано сотрясение мозга. Потерпевшие написали заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина избил мать девятерых детей.

