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12:50, 21 июня 2024Экономика

Доллару предсказали подорожание до 110 рублей

Экономист Переславский: в июле доллар подорожает до 100-110 рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

К концу июля 2024 года российская валюта может подешеветь до 95-100 рублей за доллар и 101-106 за евро. Такое предсказание руководителя отдела экономических исследований CM Service Николая Переславского приводит «Российская газета».

К ослаблению рубля приведут санкции, рост бюджетных расходов, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли у иностранных собственников, падение сырьевого экспорта. Снижение цен на нефть в рамках ОПЕК+ может уменьшить экспортную выручку, а значит, сократится профицит торгового баланса России. Кроме того, заграничные путешествия могут подорожать из-за необходимости пересчитывать стоимость туров на другую валюту с большим спредом (разницей между покупкой и продажей) при конвертации.

Однако есть факторы, которые могут препятствовать ослаблению рубля. Во-первых, это сложности с оплатой импорта. Во-вторых, ожидаемое июльское повышение ключевой ставки Банка России до 17-18 процентов.

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«Ближе к концу июля доллар вполне может достигнуть уровня в 95-100 рублей, евро — 101-106 рублей», — сказал Переславский. Но, поскольку банки при торговле валютой устанавливают 5-10-процентную премию, то в среднем доллары и евро будут продавать за 100-110 и 110-120 рублей соответственно.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман полагает, что российская валюта останется стабильной как минимум до начала июля. Но когда завершится налоговый период, рубль рискует подешеветь. Обвала не случится, но в первой половине июля курс может дойти до 93-94 рублей за доллар.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что сейчас нет причин для резкого укрепления рубля. Происходящее сейчас он оценил, как «адаптацию рынка к новым условиям». Российская валюта, по его словам, «поукрепляется и отскочит обратно к 90 рублей за доллар».

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