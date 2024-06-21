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10:47, 21 июня 2024Экономика

Спрогнозирован срок падения курса рубля

Аналитик Шнейдерман: в июле рубль может подешеветь до 94 за доллар

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Курс рубля продолжит оставаться стабильным как минимум до конца июня, однако позже возможны неожиданности. Такое мнение в интервью агентству «Прайм» высказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он напомнил, что вопреки ожиданиям, российская валюта укрепилась примерно на 7 процентов после введения санкций против Мосбиржи. Но уже в начале июля, когда закончится налоговый период, рубль может подешеветь, спрогнозировал аналитик. По словам Шнейдермана, ожидать обвала до 100 рублей за доллар не стоит, но в первой половине следующего месяца курс может упасть до 93-94 рублей за доллар.

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При этом в целом тренд в рублевых валютных парах выглядит растущим как минимум до конца июля, отметил эксперт. Он ожидает, что к этому сроку доллар может упасть до 80 рублей, евро — до 86 рублей. Шнейдерман назвал август традиционным месяцем «прилета черных лебедей», поэтому делать прогнозы на последний месяц лето сложно. Он не исключил, что со временем юань также будет торговаться только на внебиржевом рынке, однако сроки и вероятность наступления этого события невозможно предсказать.

Ранее аналитики спрогнозировали, что курс российской валюты может укрепиться за 71-83 рублей за доллар и 10-11 рублей за юань. По словам главного экономиста «Ренессанс капитала» Олега Кузьмина, такая тенденция объясняется реакцией на новые ограничения и сложности с проведением расчетов по импорту и трансграничными переводами за рубеж. Аналогичная ситуация возникла весной 2022 года, когда рубль окреп до 50 за доллар и 7,5 за юань на фоне сокращения импорта и ограничения оттока капитала.

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