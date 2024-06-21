Генсек ООН допустил расширение конфликта на Ближнем Востоке

Генсек ООН Гутерриш: риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален

Из-за эскалации боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» существует риск расширения конфликта на Ближнем Востоке. Такое развитие событий допустил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

«Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален, и его необходимо избежать», — отметил генсек.

Он также выразил глубокую озабоченность эскалацией конфликта между Израилем и «Хезболлой». Гутерриш напомнил о пострадавшем в ходе боевых действий секторе Газа и подчеркнул, что народы Ближнего Востока и всего мира «не могут позволить Ливану стать еще одной Газой».

Ранее в «Хезболле» заявили, что в случае начала полномасштабной войны на территории Израиля не останется ни одного безопасного места, где можно было бы укрыться от ракет.

