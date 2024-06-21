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15:02, 21 июня 2024Россия

В России отреагировали на слова Орбана о военной миссии НАТО по Украине

Сенатор Карасин назвал здравым отказ Орбана от участия в военной миссии НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marton Monus / Reuters

Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана от участия в миссии НАТО на территории Украины говорит о его здравой позиции, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о решении Будапешта.

«Это лишь подтверждает принципиальную и, на мой взгляд, здравую позицию Орбана, которая вообще касается всех мероприятий Запада, НАТО, Евросоюза, которые направлены на эскалацию напряженности в Европе и не только — в международных делах в целом. Этот человек проявляет достойное уважения постоянство в том, что отказывается идти на военные авантюры, которые грозят всему миру непредсказуемостью», — сказал сенатор.

Хотелось бы, чтобы таких политиков в Европе и в целом на Западе становилось больше

Григорий Карасинроссийский сенатор

21 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать военную миссию на территории Украины. Однако он добавил, что Будапешт, который тоже входит в военный блок, не поддержит эту идею ни финансово, ни технически, ни с помощью военных кадров.

«Я договорился, что мы не будем мешать тем, кто хочет создать украинскую миссию НАТО на следующем саммите в июле в Вашингтоне. Однако мы будем держаться от этого в стороне», — сказал политик. Он считает, что инициатива безнадежна и за нее придется заплатить слишком высокую цену.

О планах Североатлантического альянса создать совместную миссию на территории Украины в апреле рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он добавил, что при этом страны блока не вступают в конфликт, а лишь будут готовить украинских военных.

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