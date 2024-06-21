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13:24, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Малышева дала совет любительницам маникюра

Врач Малышева рекомендовала использовать LED-лампы для сушки гель-лака

Фото: MorphoBio / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и ведущая программы о здоровье «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева дала советы женщинам, которые регулярно делают гелевый маникюр. В посте, опубликованном в ее Telegram-канале, медик рекомендовала использовать LED-лампы для сушки гель-лака.

В первую очередь медик напомнила, что мастера в ногтевых салонах должны носить перчатки, маски и использовать при процедурах специальный пылесос, который втягивает пыль от ногтей. Инструменты мастеров, как подчеркнула врач, должны быть одноразовыми или полностью стерильными.

«Но угроза в другом: самая опасная раковая опухоль, которая есть, это меланома. Меланома очень часто бывает подногтевой, у женщин с гель-лаком ее попросту не видно», — предупредила Малышева любительниц маникюра.

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Врач отметила, что при снятии гель-лака необходимо осмотреть ногти и убедиться в том, что на них нет черных точек или коричневых полосок. «Никогда не сваливайте на то, что был какой-то удар, и, возможно, это синяк, поэтому ноготь почернел. Всегда нужно думать про меланому, и всегда это нужно проверять», — отметила она.

Для защиты от рака медик рекомендовала наносить на руки SPF-крем 50+ или купить специальные перчатки, не пропускающие ультрафиолет. «Ультрафиолет — прямой провокатор меланомы», — пояснила она.

Врач также рекомендовала требовать от мастеров, чтобы они наносили гель на всю руку для однократной сушки. «Иначе вы потратите не одну минуту на всю руку, а пять и больше минут на высушивание каждого пальца», — добавила она. Врач также рекомендовала убедиться в том, что мастера используют безопасные LED-лампы для сушки геля.

Ранее врач Александр Мясников опроверг распространенное мнение о защите от солнца. По его словам, футболка почти не защищает кожу человека от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

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      Олег Давыдов
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