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17:24, 21 июня 2024Бывший СССР

Минск и Ереван обсудили взаимодействие в интеграционных структурах

Дипломаты Армении и Белоруссии обсудили работу в интеграционных структурах
МИД Белоруссии

МИД Белоруссии. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В МИД Белоруссии прошла встреча начальника управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ Сергея Молунова с временным поверенным в делах Армении в республике Нареком Тиратуряном, на которой дипломаты обсудили работу Минска и Еревана в интеграционных объединениях. Сообщение об этом на своем сайте опубликовала пресс-служба белорусского МИД.

«Дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах. Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, сообщается, что стороны затронули гуманитарную тематику, а также в ходе встречи подчеркнули давние дружеские связи двух народов.

Ранее на фоне высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал исключить Белоруссию из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, отношение Еревана к объединению может измениться после исключения из него Минска.

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