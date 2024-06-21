Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 21 июня 2024Ценности

Модель появилась на публике в платье с глубоким декольте

Модель Шанина Шейк появилась на публике в платье с глубоким декольте

Фото: Steve Vas / IMAGO / Globallookpress.com

Австралийская модель Шанина Шейк появилась на вечеринке V&A Summer Party, организованной брендом BOSS, в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

33-летняя знаменитость вышла в свет в Лондоне в платье длины макси с глубоким декольте, которое также украшал демонстрирующий ноги разрез. В руках манекенщица держала клатч в тон образа. Волосы она распустила, а на лицо визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках.

Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

В феврале дочь Кейт Мосс показала грудь в прозрачном боди. Манекенщица в рамках фотосессии примерила прозрачное белое изделие бренда Sportmax. Сквозь ткань просвечивала ее грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Актер Леонид Гусаров погиб на СВО. Как российские артисты отправляются на фронт, получают ранения и спасают товарищей?

      В результате атаки ВСУ вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

      Япония решила ввести санкции против 41 компании из России

      США перебросили сверхзвуковой бомбардировщик на Гуам

      Российский военный рассказал об использовании ВСУ ночных FPV-дронов

      Япония ввела ограничения против компаний из пяти стран за обход санкций против России

      Назван простой способ борьбы с болью в пояснице

      В США прокомментировали запрет на дальние удары ВСУ по России

      Солдатам ВСУ начали раздавать «инструкции по самоубийству»

      Модель появилась на публике в платье с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше