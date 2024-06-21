Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик: суббота в Москве пройдет без осадков, а в воскресенье ожидаются дожди

Суббота в Москве пройдет без осадков, а в воскресенье ожидаются дожди. Такую погоду на выходных жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, дождей не будет и в пятницу, 21 июня. Температура днем сегодня и завтра не будет превышать 22 градуса, а ночью прогнозируется плюс 12-14 градусов. Аналогичные показатели столбики термометров покажут и в воскресенье, 23 июня, однако во второй половине дня прольются кратковременные дожди.

«В начале следующей недели в столице также не обойдется без осадков. Но таких "мегаливней" мы уже не ожидаем», — отметил Шувалов. Он добавил, что на предстоящей неделе температура может опуститься до самых низких с начала лета значений — плюс 17-19 градусов. Что касается давления, то оно будет немного превышать норму.

Днем ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие дни Москву ждет «скандинавская погода».