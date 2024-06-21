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10:20, 21 июня 2024Из жизни

Мужчина нанял киллера для устранения жены и попался спустя 40 лет

В Великобритании мужчина нанял киллера ради любовницы и попался спустя 40 лет

Фото: Bedforshire Police

В Великобритании мужчина решил начать новую жизнь с любовницей, нанял киллера для устранения жены и попался спустя 40 лет. Об этом сообщает LBC.

Аллен Морган был женат на Кэрол, у которой было двое детей, когда познакомился с замужней Маргарет. У них начался тайный роман. Черед год и два месяца, в августе 1981 года на Кэрол в ее собственном магазине напал мужчина. Как пишет Daily Mail, он расправился с ней, украл сигареты и вынес из кассы 400 фунтов стерлингов. Кэрол признали жертвой жестокого ограбления, но преступника так и не нашли.

При этом вдовец Аллен получил страховые выплаты и закрыл кредит. Он также унаследовал долю Кэрол в магазине и уже через год нашел себе новую жену. Ей стала ушедшая от супруга Маргарет, с которой Аллен до сих пор вместе.

В 2018 году местный отдел полиции решил возобновить расследование по делу Кэрол. Детективы восстановили старые улики и снова поговорили со свидетелями. Среди них была Джейн Бантинг, которая дала ключевые для обвинения показания. В 1980-х она была подростком и состояла в отношениях с преступником. Она рассказала полиции, что однажды в баре Аллен спросил у ее бойфренда, где можно найти киллера.

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Еще одним доказательством вины Аллена стало то, что в ночь расправы над Кэрол он отправился с ее детьми в кино, хотя раньше никогда так не делал: они мало общались и не были близки. Полицейские пришли к выводу, что так он хотел обеспечить себе алиби. Они также предположили, что крупную сумму, которую Аллен снял с банковского счета через какое-то время после преступления, он потратил на оплату услуг киллера.

По итогам следствия 73-летний Аллен и 75-летняя Маргарет предстали перед судом. Мужчину признали виновным в заказе расправы над Кэрол. Маргарет же оправдали. Детектив, возглавлявший расследование, во время суда заявил: «Передача этого дела в руки правосудия была правильным решением. Любому, кто способен совершить такое жестокое преступление, не должно быть позволено жить в нашем обществе свободно».

Ранее сообщалось, что в США священник нанял киллера для устранения бойфренда дочери. Жертве удалось выжить, а заказчика арестовали.

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      Юлия Юткина
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