Мужчине сделали операцию по смене пола без его ведома

В Индии мужчина потерял пенис и стал женщиной в результате сговора

Мужчине из Индии обманом сделали операцию по смене пола. Об этом пишет NDTV.

20-летний Муджахид стал жертвой сговора между его знакомым и врачами из местного медицинского колледжа Беграджпур в Музаффарнагаре, штат Уттар-Прадеш. Муджахид, житель деревни Санджак, утверждает, что мужчина по имени Омпракаш угрожал ему и преследовал его в течение последних двух лет. Затем Муджахиду сказали, что у него проблемы со здоровьем, требующие обследования. В сопровождении Омпракаша он отправился в больницу, где медики якобы без его ведома сделали ему наркоз и провели операцию по смене пола. В результате Муджахид потерял пенис и яички.

«Он привез меня сюда, а на следующее утро мне сделали операцию. Когда я пришел в сознание, мне сказали, что меня превратили из мальчика в девочку», — вспоминает Муджахид. Омпракаш впоследствии якобы сказал мужчине, что теперь ему придется жить с ним, поскольку никто из семьи и деревни больше не примет его. Омпракаш также угрожал расправиться с отцом Муджахида и отобрать его долю семейной земли. Он заявил, что нанял адвоката и теперь заставит выйти за него замуж.

Этот случай вызвал возмущение и привел к протестам профсоюза фермеров «Бхаратия Кисан Юнион» (BKU). Фермеры во главе с лидеров профсоюза Шьямом Палом устроили акцию у медицинского колледжа, требуя немедленных действий против Омпракаша и причастных к операции врачей. Полиция заверила демонстрантов, что будет проведено тщательное расследование.

Ранее сообщалось, что в Британии врач потерял работу из-за того, что провел мальчику операцию на пенисе без разрешения родителей. Это произошло во время другой операции, потому что врач заметил у пациента проблему.