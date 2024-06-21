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19:01, 21 июня 2024Бывший СССР

На Украине произошли новые кадровые чистки в Госохране

Зеленский уволил замглавы УГО Украины Пискуна и назначил на его пост Вихора

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя начальника Управления государственной охраны (УГО) страны Игоря Пискуна. Соответствующий указ, подписанный украинским лидером, был опубликован на сайте офиса главы государства.

Вместо Пискуна на пост замглавы УГО Украины был назначен Роман Вихор.

«Назначить Вихора Романа Владимировича заместителем начальника Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе.

Ранее стало известно о жалобе десяти украинских офицеров, направленной президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ней военнослужащие обвинили исполняющего обязанности главы УГО Украины Максима Донца в превышении полномочий и захвате власти в департаменте.

После этого Зеленский подписал указ о назначении новым начальником управления Алексея Морозова. Документ появился на сайте офиса президента 21 июня.

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      Екатерина Грищенко
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