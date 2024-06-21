Зеленский заменил скандального начальника Госохраны

Зеленский назначил Морозова главой Госохраны из-за скандала с телохранителем

На Украине Алексея Морозова назначили новым начальником Управления государственной охраны (УГО) страны. Соответствующий указ с подписью президента республики Владимира Зеленского был опубликован на сайте офиса главы государства.

«Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе.

До Морозова пост начальника госохраны Украины в качестве исполняющего обязанности занимал Максим Донец. Ранее он оказался в центре скандала. Десять военнослужащих направили Зеленскому письмо, в котором они пожаловались на захват власти в департаменте телохранителем главы государства.

Прошлого начальника управления Госохраны Сергея Рудя Зеленский уволил 9 мая. Он был отправлен в отставку после срыва попытки покушения на первых лиц Украины.

