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15:16, 21 июня 2024Бывший СССР

Зеленский заменил скандального начальника Госохраны

Зеленский назначил Морозова главой Госохраны из-за скандала с телохранителем

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине Алексея Морозова назначили новым начальником Управления государственной охраны (УГО) страны. Соответствующий указ с подписью президента республики Владимира Зеленского был опубликован на сайте офиса главы государства.

«Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе.

До Морозова пост начальника госохраны Украины в качестве исполняющего обязанности занимал Максим Донец. Ранее он оказался в центре скандала. Десять военнослужащих направили Зеленскому письмо, в котором они пожаловались на захват власти в департаменте телохранителем главы государства.

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      Екатерина Грищенко
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