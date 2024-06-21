Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:22, 21 июня 2024Бывший СССР

На Украине высказались о количестве российских дронов

Украинский военный: у России так много дронов, что они вылетают каждые 10 минут

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У Вооруженных сил России так много дронов, что они вылетают на украинские позиции каждые 10 минут. Об этом заявил командир экипажа БПЛА 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Украины Андрей Отченаш в эфире телеканала «Мы — Украина», запись которого доступна на YouTube.

«Например, на позиции, где наша бригада держит оборону, FPV-коптеры противника вылетают каждые 10 минут. У них их настолько много, что они даже не ищут цель, а просто вылетают на охоту», — сказал он.

Украинский военный также отметил, что у Российской армии, несмотря на отсутствие отдельного рода войск, использующего дроны, «грамотно созданы беспилотные войска».

Ранее командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип рассказал, что на херсонском направлении Вооруженные силы Украины активно применяют FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения. Он отметил, что и днем, и ночью количество беспилотников противника одинаково.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО допустил введение санкций против Китая за поддержку России

      Старшая дочь певицы Валерии вспомнила о жестоких наказаниях отца

      Против главы отдела Минздрава российского региона возбудили дело о халатности

      Три тысячи человек одновременно окунулись голышом в холодную воду в честь праздника

      Названы цели разрушительной бомбы ФАБ-3000

      Макгрегор раскрыл причину отмены боя с Чендлером

      Канадский ученый обвинил власти в намеренном запрете на изучение загадочной болезни мозга

      В Польше назвали возникшую из-за Украины проблему для армии страны

      Впервые ставшая самой дорогой в мире компания резко подешевела

      Голые туристы отшлепали друг друга в баре на курорте Европы и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше