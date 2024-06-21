На Украине высказались о количестве российских дронов

Украинский военный: у России так много дронов, что они вылетают каждые 10 минут

У Вооруженных сил России так много дронов, что они вылетают на украинские позиции каждые 10 минут. Об этом заявил командир экипажа БПЛА 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Украины Андрей Отченаш в эфире телеканала «Мы — Украина», запись которого доступна на YouTube.

«Например, на позиции, где наша бригада держит оборону, FPV-коптеры противника вылетают каждые 10 минут. У них их настолько много, что они даже не ищут цель, а просто вылетают на охоту», — сказал он.

Украинский военный также отметил, что у Российской армии, несмотря на отсутствие отдельного рода войск, использующего дроны, «грамотно созданы беспилотные войска».

Ранее командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип рассказал, что на херсонском направлении Вооруженные силы Украины активно применяют FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения. Он отметил, что и днем, и ночью количество беспилотников противника одинаково.