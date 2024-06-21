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10:39, 21 июня 2024Россия

Назван уровень доверия россиян Путину

ФОМ: уровень доверия президенту России Путину составляет 80 процентов

Фото: Владимир Смирнов / Pool / ТАСС

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составляет 80 процентов. Такая цифра названа в исследовании, проведенном фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Из опроса, который прошли полторы тысячи респондентов, следует, что положительно деятельность Путина оценивают 81 процент опрошенных. Таким образом, уровень положительной оценки действий главы государства — как и доверия ему как политику — снизился на один процентный пункт.

Одновременно с этим в России вырос уровень положительной оценки кабинета министров — за неделю он поднялся на четыре процентных пункта, а работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 58 процентов опрошенных россиян.

Ранее сообщалось, что более четверти опрошенных россиян заявили об изменении своего материального положения за последние два-три месяца.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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