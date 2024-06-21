Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 21 июня 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о последствиях вспышки холеры для ВСУ

Полковник Матвийчук назвал критичной для ВСУ вспышку холеры

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вспышка холеры, которую зафиксировали в Херсоне среди украинских военных и гражданского населения, может стать критичной для Вооруженных сил Украины, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что холера предполагает обязательную изоляцию и соблюдение жестких противоэпидемических мер.

«Скорее всего, это все последствия подрыва Каховской ГЭС, — считает полковник. — Холера — острое заболевание, которое требует применения срочных изоляционных действий, поэтому, полагаю, наши военные сейчас будут проводить антихолерные мероприятия, исследовать район, состояние наших солдат, пищу, инфекционный фон. Потому что есть риск, что через водное пространство, через Днепр болезнь может перекинуться и на нас».

Для украинских военных вспышка холеры, как заметил Матвийчук, критична, поскольку требует объявления карантина и изоляции региона. Необходимо, по его словам, исключить возможности любого контакта с внешним миром, чтобы избежать дальнейшего распространения опасной болезни.

«Холера несколько раз вспыхивала и во время Великой Отечественной войны. Но тогда были соблюдены строгие санитарно-эпидемиологические меры и перекидывания болезни на наши силы удалось избежать», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что украинские власти, якобы, боятся паники среди населения и потому скрывают факт эпидемии, выдавая за брюшной тиф выявленные случаи заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      НАТО готовит военную миссию на Украине. Венгрия отказалась поддерживать альянс

      Россиян предупредили о провоцирующих ожирение популярных продуктах

      На Украине псевдовоенный ВСУ угрожал разорвать на куски прохожего за просьбу

      Российские войска уничтожили шесть украинских катеров около Крыма

      Минобороны назвало число сдавшихся в плен за неделю солдат ВСУ

      Кремль прокомментировал вступление Украины и Молдавии в ЕС

      Полковник рассказал о последствиях вспышки холеры для ВСУ

      Бывшего президента АФК «Система» Новицкого задержали силовики

      Россиянка обвинила женщину в сносе памятника на могиле бойца Великой Отечественной войны

      В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше