Полковник рассказал о последствиях вспышки холеры для ВСУ

Полковник Матвийчук назвал критичной для ВСУ вспышку холеры

Вспышка холеры, которую зафиксировали в Херсоне среди украинских военных и гражданского населения, может стать критичной для Вооруженных сил Украины, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что холера предполагает обязательную изоляцию и соблюдение жестких противоэпидемических мер.

«Скорее всего, это все последствия подрыва Каховской ГЭС, — считает полковник. — Холера — острое заболевание, которое требует применения срочных изоляционных действий, поэтому, полагаю, наши военные сейчас будут проводить антихолерные мероприятия, исследовать район, состояние наших солдат, пищу, инфекционный фон. Потому что есть риск, что через водное пространство, через Днепр болезнь может перекинуться и на нас».

Для украинских военных вспышка холеры, как заметил Матвийчук, критична, поскольку требует объявления карантина и изоляции региона. Необходимо, по его словам, исключить возможности любого контакта с внешним миром, чтобы избежать дальнейшего распространения опасной болезни.

«Холера несколько раз вспыхивала и во время Великой Отечественной войны. Но тогда были соблюдены строгие санитарно-эпидемиологические меры и перекидывания болезни на наши силы удалось избежать», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что украинские власти, якобы, боятся паники среди населения и потому скрывают факт эпидемии, выдавая за брюшной тиф выявленные случаи заболевания.