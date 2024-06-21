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16:32, 21 июня 2024Забота о себе

Обнаружен овощ для снижения давления и предотвращения рака

Терапевт Кукадия: свекла снижает артериальное давление и защищает от рака

Фото: Beth Macdonald / Unsplash

Свекла является уникальным овощем, который снижает уровень холестерина, приводит в норму артериальное давление и предотвращает образование раковых клеток. Об этом рассказал врач общей практики Сурадж Кукадия, сообщает Daily Mirror.

В первую очередь терапевт назвал свеклу незаменимым продуктом для здоровья сердца. По его словам, этот овощ богат нитратами, которые организм превращает в оксид азота — молекулу, играющую ключевую роль в расширении артерий, снижении артериального давления и предотвращении болезней сердца.

Помимо этого, продолжил врач, в свекле есть антиоксиданты, именуемые бетанинами. Они снижают уровень холестерина и риск развития инсультов и инфарктов. По его словам, обнаружилось, что регулярное употребление свеклы защищает от рака. Это происходит благодаря бетанинам. «Они разрушают нестабильные молекулы в нашем организме, которые если накапливаются в большом количестве, становятся злокачественными», — сказал специалист.

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      Екатерина Улитина
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