Обнаружена неожиданная причина проблем с эрекцией

The Guardian: причиной проблем с эрекцией может быть микропластик

В тканях пениса пациентов с эректильной дисфункцией нашли микропластик. Эта неожиданная причина может объяснять их проблемы с эрекцией, сообщает издание The Guardian.

В ходе исследования у пяти мужчин, которым была проведена операция по установке пениильного протеза из-за эректильной дисфункции, взяли образцы тканей. Микропластик был обнаружен у четверых из них, причем наиболее распространенными были ПЭТ и полипропилен. Оба материала используются в упаковке для продуктов питания и напитков, а также в других предметах повседневного пользования.

Половой член — это сосудистый, губчатый орган, поэтому он уязвим. Мы знаем, что эректильная дисфункция многофакторна. Для эрекции необходимы хорошие гормоны, нервы, кровоснабжение и хорошая гладкомышечная ткань. Мы обнаружили, что микропластик присутствует в гладкой мускулатуре пениса. Все, что мы знаем, — он не должен там находиться, и мы подозреваем, что это может приводить к дисфункции гладкой мускулатуры Ранджит Рамасами один из авторов исследования

Люди невольно поглощают микропластик через пищу, жидкости и дыхание. Его влияние на здоровье пока не изучено до конца, но в лабораторных условиях было доказано, что он повреждает клетки организма. Кроме того, микроскопические частицы могут вызывать воспаление. Потенциально опасны и химические вещества, содержащиеся в микропластике. Врачи обнаружили повышенный риск инсульта и сердечного приступа у людей с микропластиком в артериях.

Исследование опубликовано в журнале IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

Ранее сообщалось о мужчине, которому впервые в медицинской практике был диагностирован продольный перелом пениса. Пострадавший получил травму во время секса.