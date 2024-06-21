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06:37, 21 июня 2024Наука и техника

Опубликованы документы о помиловании нациста отцом фон дер Ляйен

Россия впервые обнародовала документы о помиловании нациста отцом фон дер Ляйен

Отец главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрнст Альбрехт более 30 лет назад помиловал Эриха Густава Шарфеттера — члена НСДАП и СС, нацистского преступника, причастного к расправам в концлагере на территории СССР во время Великой Отечественной войны. Документы об этом опубликованы на портале «История.рф».

В материалах указывается, что Шарфеттер вступил в НСДАП в феврале 1931 года, а в общие СС — в ноябре 1933 года. Он совершал расправы в концлагере в Эреде на оккупированной территории Эстонии в 1943-1944 годах. Преступник избивал женщин резиновыми дубинками, стрелял в узников, а также забивал их киркой, из-за чего получил прозвище Kirkenik («человек с киркой»).

В 1980 году Шарфеттера приговорили к пожизненным срокам. По одному — за каждую установленную расправу, при этом не все из них, о которых было известно, удалось доказать. Через пять лет после вынесения приговора дочь Шарфеттера начала подавать прошения о помиловании, мотивируя их преклонным возрастом и плохим здоровьем отца.

Несколько прошений было отклонено, но в феврале 1990 года глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт (отец Урсулы фон дер Ляйен) помиловал его ввиду преклонного возраста и состояния здоровья.

Ранее издание Politico сообщило, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, являющиеся главными кандидатами на высшие посты ЕС, остаются объектами продолжающихся расследований. В частности, фон дер Ляйен обвиняется в коррупции в связи с тем, что она в частной переписке вела переговоры с главой компании Pfizer о закупке вакцин для ЕС, а затем удалила сообщения.

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      Варвара Кошечкина
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