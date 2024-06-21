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16:05, 21 июня 2024Бывший СССР

Арестович рассказал о думающих о России в душе украинцах

Арестович: украинцы думают о России даже за поеданием пельменей и в душе

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетовал на «шизофреническую» пропаганду на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Он заявил, что в республике пропаганда, с одной стороны, позиционирует украинцев как жертв, а с другой, как «героев, которые вот-вот развалят Россию и поделят ее». При этом Арестович назвал это «контрзависимыми отношениями», допустив, что если из украинской ментальности изъять Россию, то все рухнет.

«У нас все собрано вокруг России. У нас человек с лавочки поднимается, идет в душ — он думает про Россию, должен думать про Россию, по мнению нашей пропаганды, он идет за картошкой — он думает про Россию, он ест пельмени — он думает про Россию. Россия в это время борется с Западом», — сказал экс-советник офиса Зеленского.

В интервью Арестович также выразил мнение, что стратегия президента России Владимира Путина относительно Украины «имеет все шансы на успех», призвав Киев задуматься.

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      Георгий Нестеров
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